В Бурятии девушка решила сократить путь через поле и вышла к болоту

Вечером, 21 марта, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Иволгинском районе потерялся человек: девушка, 1999 года рождения.

«В районе аэропорта девушка решила сократить свой путь через поле, но через некоторое время она уперлась в болото. Поняв, что заблудилась, потерявшаяся обратилась за помощью на номер «112» и находилась на телефонной связи со спасателями БРПСС»,



- рассказали в агентстве ГО и ЧС.



Спасатели обнаружили девушку в 3 км от села Гурульба. В удовлетворительном состоянии ее доставили в населённый пункт.