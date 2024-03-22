Происшествия 22.03.2024 в 10:34

В Бурятии девушка решила сократить путь через поле и вышла к болоту

Жительницу вызволили спасатели
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии девушка решила сократить путь через поле и вышла к болоту

Вечером, 21 марта, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Иволгинском районе потерялся человек: девушка, 1999 года рождения.

«В районе аэропорта девушка решила сократить свой путь через поле, но через некоторое время она уперлась в болото. Поняв, что заблудилась, потерявшаяся обратилась за помощью на номер «112» и находилась на телефонной связи со спасателями БРПСС»,

- рассказали в агентстве ГО и ЧС.

Спасатели обнаружили девушку в 3 км от села Гурульба. В удовлетворительном состоянии ее доставили в населённый пункт.


Фото: Номер один
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