Происшествия 22.03.2024 в 11:15

Один человек погиб в столкновении «Лексуса» и «Жигулей» в Улан-Удэ

Отечественный автомобиль принадлежал одному из ЧОПов
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Текст: Андрей Константинов
Один человек погиб в столкновении «Лексуса» и «Жигулей» в Улан-Удэ
Крупное ДТП произошло поздним вечером на ул. Забайкальская в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по предварительным данным 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со встречной автомашиной «Лексус».

В результате аварии водитель отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу. Его пассажир – 65-летний мужчина - скончался на месте ДТП.

Фото: аварком «Кузов-салон»
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