Один человек погиб в столкновении «Лексуса» и «Жигулей» в Улан-Удэ

Крупное ДТП произошло поздним вечером на ул. Забайкальская в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по предварительным данным 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со встречной автомашиной «Лексус».В результате аварии водитель отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу. Его пассажир – 65-летний мужчина - скончался на месте ДТП.Фото: аварком «Кузов-салон»