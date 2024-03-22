Происшествия 22.03.2024 в 12:04

В Бурятии опьяненный наркотиками водитель предлагал полиции взятку

К слову, его пассажира тоже привлекли к ответственности
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии опьяненный наркотиками водитель предлагал полиции взятку

В конце февраля сотрудники ДПС дежурили на выезде из села Тарбагатай. Они остановили авто для проверки документов. Инспекторы выяснили, что водитель лишен прав. Более того, у него были очевидные признаки опьянения. На месте его освидетельствовали, однако в выдыхаемом воздухе алкоголь не был обнаружен.  

В свою очередь, пройти процедуру освидетельствования на наличие наркотического опьянения в медучреждении 39-летний водитель отказался. Вдобавок, у 37-летнего пассажира автомашины нашли пять шприцев с гашишным маслом.

Улан-удэнец рассказал, что сам изготовил наркотик из собранной в Бичурском районе марихуаны, куда приезжал проверить свой пустующий дом. Общий вес наркотика составил около 322 граммов. В обратный путь он взял с собой вещество и направился со знакомым – уроженцем того же села в сторону города.

«Отметим, во время документирования правоохранителями противоправных действий – как автомобилиста, так и его пассажира – водитель стал предлагать полицейскому взятку за их прекращение и непривлечение обоих граждан к ответственности. Сначала – в размере 100 тысяч рублей, затем, после получения отказа – 150 тысяч рублей. Предупреждение инспекторов ДПС о том, что за склонение сотрудников полиции к совершению коррупционного правонарушения он может быть подвергнут уголовному преследованию, горожанин игнорировал», 

– сообщили в МВД Бурятии.

Известно, что ранее водителя уже дважды задерживали за нетрезвую езду, и, более того, во втором случае его привлекали к уголовной ответственности. Однако это его не остановило. За грубое нарушение ПДД в отношении него теперь расследуется уголовное дело. За взятку ему тоже грозят разбирательства.

В свою очередь, 37-летний пассажир также подвергнут уголовному преследованию за наркопреступление. Шприцы с гашишным маслом у него изъяли. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Уголовное дело следствием завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Фото: МВД Бурятии
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