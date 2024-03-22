Происшествия 22.03.2024 в 12:40

В Бурятии разыскивают 15-летнюю девочку

Школьница пропала 17 марта
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии разыскивают 15-летнюю девочку

В Тарбагатайском районе, селе Тарбагатай ищут 15-летнюю школьницу. Буерачная Валерия Романовка вышла из дома и не вернулась 17 марта. О поисках сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Инфорг поиска: Валентина 89516231684. Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).





Фото: "Лиза Алерт" в РБ

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ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

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