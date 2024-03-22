В Бурятии разыскивают 15-летнюю девочку

В Тарбагатайском районе, селе Тарбагатай ищут 15-летнюю школьницу. Буерачная Валерия Романовка вышла из дома и не вернулась 17 марта. О поисках сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Инфорг поиска: Валентина 89516231684. Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).









Фото: "Лиза Алерт" в РБ