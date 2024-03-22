Происшествия 22.03.2024 в 15:37

В Улан-Удэ горожанина подозревают в систематическом избиении пожилой матери

Следственный комитет проводит проверку
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ горожанина подозревают в систематическом избиении пожилой матери
Следственный комитет Бурятии организовал доследственную проверку в отношении жителя Улан-Удэ, который, по данным местных СМИ, систематический избивал пожилую мать. Ему грозит уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание).

Как сообщили в следственном ведомстве, о ходе и предварительных результатах проверки будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое поручение дал лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Фото: «Номер один»

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истязания

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