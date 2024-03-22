Происшествия 22.03.2024 в 15:37
В Улан-Удэ горожанина подозревают в систематическом избиении пожилой матери
Следственный комитет проводит проверку
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии организовал доследственную проверку в отношении жителя Улан-Удэ, который, по данным местных СМИ, систематический избивал пожилую мать. Ему грозит уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание).
Как сообщили в следственном ведомстве, о ходе и предварительных результатах проверки будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое поручение дал лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в следственном ведомстве, о ходе и предварительных результатах проверки будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое поручение дал лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Фото: «Номер один»
Тегиистязания