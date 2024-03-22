В Бурятии за гибель рабочего ответил мастер строительной фирмы

Сегодня, 22 марта, вынесли приговор 40-летнему жителю Баунтовского района. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, которые повлекли смерть человека.

Как сообщал «Номер один», несчастный случай на производстве ООО «Спецтранс» произошел в июне 2023 года. У 38-летнего работника не было необходимого уровня квалификации, соответствующего профессии стропальщик. При выполнении стропальных работ он упал с лестницы и погиб. К работам его допустил мастер строительно-монтажных работ, на которого возложили обязанности по соблюдению требований охраны труда.

В суде 40-летний мужчина с обвинением согласился, вину признал полностью. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, отсутствие судимости, наличие двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, активное способствование расследованию преступления»,



- сообщили в райсуде.



Он также принес извинения родственникам погибшего, которые попросили не наказывать строго. подсудимого. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, суд не установил. Мужчине назначили наказание – 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.





Фото: Номер один