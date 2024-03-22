Два парня из Иркутска создали фейковый маркетплейс и обманули жителей на 10 млн рублей

В полицию Иркутска поступила масса сообщений от жителей о хищении их денежных средств при оплате товаров в одном и том же онлайн-магазине. Полицейским удалось выйти на след злоумышленников. Ими оказались двое 21-летних иркутян.

«Подозреваемые в мошенничестве раскаялись в содеянном и пояснили, что размещали на своей фейковой торговой площадке объявления о продаже различных вещей и предметов, описание которых вместе с изображением брали со страниц известных маркетплейсов. При этом товаров, предлагаемых к приобретению по цене в 10 раз ниже рыночной, в наличии у них не было»,



- сообщили в МВД РФ по Иркутской области.

Аферисты обещали клиентам отправлять заказы после полной оплаты, однако потом они просто переставали выходить на связь. Мошенники успели неплохо нажиться: жертвами подельников стали множество жителей разных регионов России, из которых более 30 человек – из Иркутска. Сумма ущерба, причинённого всем потерпевшим, может превышать 10 млн рублей. За мошенничество теперь обоим светят долгие разбирательства. Расследование продолжается.



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