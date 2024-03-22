Происшествия 22.03.2024 в 17:19

Два парня из Иркутска создали фейковый маркетплейс и обманули жителей на 10 млн рублей

У них делали заказы покупатели из разных регионов России (видео)
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Два парня из Иркутска создали фейковый маркетплейс и обманули жителей на 10 млн рублей

В полицию Иркутска поступила масса сообщений от жителей о хищении их денежных средств при оплате товаров в одном и том же онлайн-магазине. Полицейским удалось выйти на след злоумышленников. Ими оказались двое 21-летних иркутян.

«Подозреваемые в мошенничестве раскаялись в содеянном и пояснили, что размещали на своей фейковой торговой площадке объявления о продаже различных вещей и предметов, описание которых вместе с изображением брали со страниц известных маркетплейсов. При этом товаров, предлагаемых к приобретению по цене в 10 раз ниже рыночной, в наличии у них не было»,

- сообщили в МВД РФ по Иркутской области.


Аферисты обещали клиентам отправлять заказы после полной оплаты, однако потом они просто переставали выходить на связь. Мошенники успели неплохо нажиться: жертвами подельников стали множество жителей разных регионов России, из которых более 30 человек – из Иркутска. Сумма ущерба, причинённого всем потерпевшим, может превышать 10 млн рублей. За мошенничество теперь обоим светят долгие разбирательства. Расследование продолжается.


Фото: pixabay.com


Теги
маркет онлайн мошенничество

Все новости

Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям Бурятии продвигать свои товары и услуги
22.03.2024 в 17:55
Школьников Бурятии проконсультируют по ЕГЭ
22.03.2024 в 17:52
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии на вебинар по бизнес-планированию
22.03.2024 в 17:49
В Улан-Удэ покажут знаменитую оперу «Аида»
22.03.2024 в 17:47
Школьник из Улан-Удэ стал призером всероссийского конкурса
22.03.2024 в 17:23
Два парня из Иркутска создали фейковый маркетплейс и обманули жителей на 10 млн рублей
22.03.2024 в 17:19
Артисты Бурдрама получили награды от правительства
22.03.2024 в 16:56
В Улан-Удэ началось строительство здания национального музея Бурятии
22.03.2024 в 16:24
В Бурятии за гибель рабочего ответил мастер строительной фирмы
22.03.2024 в 15:52
В Улан-Удэ горожанина подозревают в систематическом избиении пожилой матери
22.03.2024 в 15:37
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии за гибель рабочего ответил мастер строительной фирмы
38-летний житель упал с лестницы при выполнении стропальных работ
22.03.2024 в 15:52
В Улан-Удэ горожанина подозревают в систематическом избиении пожилой матери
Следственный комитет проводит проверку
22.03.2024 в 15:37
В Бурятии разыскивают 15-летнюю девочку
Школьница пропала 17 марта
22.03.2024 в 12:40
В Бурятии опьяненный наркотиками водитель предлагал полиции взятку
К слову, его пассажира тоже привлекли к ответственности
22.03.2024 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru