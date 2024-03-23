В ДТП в Бурятии пострадал человек

По данным ЕДДС, сегодня утром в 5.30 в посёлке Селенгинск Кабанского района произошло ДТП. Опрокинулся автомобиль «Тойота Ипсум».

- Пострадал один человек — доставлен в медицинское учреждение, - сообщают в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Также сообщается о ДТП, произошедшем накануне - 22 марта. В 14.57 на 258 км. федеральной трассы слетел с дороги большегрузный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.





Фото: "Номер один"