Происшествия 23.03.2024 в 10:30
В ДТП в Бурятии пострадал человек
Авария произошла утром 23 марта в Кабанском районе
Текст: Анастасия Величко
По данным ЕДДС, сегодня утром в 5.30 в посёлке Селенгинск Кабанского района произошло ДТП. Опрокинулся автомобиль «Тойота Ипсум».
- Пострадал один человек — доставлен в медицинское учреждение, - сообщают в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Также сообщается о ДТП, произошедшем накануне - 22 марта. В 14.57 на 258 км. федеральной трассы слетел с дороги большегрузный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
Фото: "Номер один"
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