На перевале в Бурятии произошло массовое ДТП

Сегодня, 23 марта, произошло ДТП на 13 км автодороги Улан-Удэ – Курумкан на перевале Пыхта. Там столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.

- Пострадало три человека, из них один ребенок, - сообщается в paйoннoй гpyппe «Пpибaйкaльe-инфo.24/7».

В настоящее время перевал открыт для движения любого вида транспорта.





Фото: "Номер один"