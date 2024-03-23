Происшествия 23.03.2024 в 12:29

На перевале в Бурятии произошло массовое ДТП

На Пыхте столкнулись четыре автомобиля

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Текст: Анастасия Величко
На перевале в Бурятии произошло массовое ДТП

Сегодня, 23 марта, произошло ДТП на 13 км автодороги Улан-Удэ – Курумкан на перевале Пыхта. Там столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.

- Пострадало три человека, из них один ребенок, - сообщается в paйoннoй гpyппe «Пpибaйкaльe-инфo.24/7».

В настоящее время перевал открыт для движения любого вида транспорта.


Фото: "Номер один"

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