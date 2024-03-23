В Улан-Удэ на пожаре пострадала женщина

В ночь на 23 марта на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Смолина. На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

До прибытия пожарных возгорание ликвидировали жильцы квартиры.

- В результате пожара огнём был повреждён диван на площади один кв.м. Хозяйка квартиры 1979 года рождения получила ожоги и отравление угарным газом. Была госпитализирована в БСМП, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. К тушению привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники.





Фото: "Номер один"