Происшествия 23.03.2024 в 14:04

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек

Среди погибших трое детей

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Текст: Анастасия Величко
Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек

Количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Об этом сообщает 112 в своем Telegram-канале.

«Количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек, из них 3 детей», — говорится в публикации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что список погибших при теракте в Красногорске в «Крокус Сити Холле», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Он отметил, что над зрительным залом в «Крокус Сити Холле» обрушилась крыша, разбор завалов пока продолжается.

До этого стало известно, что пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» были госпитализированы в 12 больниц Москвы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар, сообщает «Газета.ru». 


Фото: "Номер один"
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