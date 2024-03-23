В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту исчезновения мужчины

Следственный отдел по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследует уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Владимира Кузнецова, 11.07.1983 года рождения. 4 марта 2023 года он вышел из дома в СНТ «Зенит» г. Улан-Удэ и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

По данным следствия, пропавший без вести является инвалидом 1 группы по заболеванию «эпилепсия», на постоянной основе принимал жизненно необходимые препараты. Последний раз был замечен 6 марта около 08 часов 40 минут около дороги по ул. Каменная г. Улан-Удэ, шел в сторону лесного массива.

Приметы: европейской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые. Особые приметы: носит очки квадратные в черной оправе, имеется шрам на губе, шрам на лбу, шрам ожога на левой ноге. Прихрамывает на левую ногу. Был одет: куртка синего цвета, спортивные штаны серого цвета, суконные домашние тапочки черного цвета, вязанная камуфлированная шапка черно-белого цвета.

- Просим всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Кузнецова В.А. или информацией об обстоятельствах его исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия по телефонам: 02 (102), 8-950-389-83-30, - обращаются следователи к жителям республики.





Фото: СУ СК по РБ