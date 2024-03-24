В Бурятии оштрафовали мужчину за нападение на полицейского

В Бурятии мужчину оштрафовали за нападение на полицейского. Житель Красноярского края ехал на поезде к месту работы, употребляя спиртные напитки.

Сотрудники линейного отдела полиции пригласили мужчину в отдельное купе для составления протокола об административном правонарушении, но тот стал реагировать агрессивно. Оказал активное сопротивление, применил насилие в отношении сотрудника полиции.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 70.000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.





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