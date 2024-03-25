Происшествия 25.03.2024 в 09:16

В Бурятии микроавтобус с дровами врезался в фуру

Причиной аварии стало оторвавшееся колесо
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии микроавтобус с дровами врезался в фуру
ДТП произошло вчера днем в тарбагатайском районе Бурятии недалеко от поселка Селенга. Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо.24/7», там столкнулись микроавтобус «Хендай Грейс», груженый дровами, и фура «ДАФ».

«У автомобиля «Хендай Грейс» двигавшегося в направлении Улан-Удэ, оторвалось заднее левое колесо. Он выехал на встречную полосу и врезался в фуру», - рассказали подробности происшествия в Упрдор «Южный Байкал».

В аварии пострадали водитель и пассажир «Хендая». Их доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ мама ребенка-инвалида попросила помощи в получении жилья
25.03.2024 в 09:57
Строительство нового аэропорта в Улан-Удэ продолжается
25.03.2024 в 09:52
Жительница Бурятии хотела заработать на инвестициях и перевела аферистам 1.2 млн рублей
25.03.2024 в 09:28
В Бурятии произошло землетрясение
25.03.2024 в 09:25
В Бурятии микроавтобус с дровами врезался в фуру
25.03.2024 в 09:16
Парковка под окнами квартир
25.03.2024 в 09:00
В Бурятии разразился скандал вокруг известного «молочного» бренда
25.03.2024 в 06:00
В Бурятии оштрафовали мужчину за нападение на полицейского
24.03.2024 в 16:15
В Улан-Удэ театр не стал отменять представление из-за теракта
24.03.2024 в 15:28
Улан-Удэнский аэропорт усилил меры безопасности
24.03.2024 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Жительница Бурятии хотела заработать на инвестициях и перевела аферистам 1.2 млн рублей
Мошенники заработали уже на 681 жителе республики
25.03.2024 в 09:28
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился в 28 км восточнее села Улюнхан
25.03.2024 в 09:25
В Бурятии оштрафовали мужчину за нападение на полицейского
Перед этим он распивал спиртные напитки в поезде и проявлял агрессию
24.03.2024 в 16:15
Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 133 человек

Большое количество погибших обнаружили на лестничных пролетах

23.03.2024 в 21:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru