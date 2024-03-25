В Бурятии микроавтобус с дровами врезался в фуру

ДТП произошло вчера днем в тарбагатайском районе Бурятии недалеко от поселка Селенга. Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо.24/7», там столкнулись микроавтобус «Хендай Грейс», груженый дровами, и фура «ДАФ».«У автомобиля «Хендай Грейс» двигавшегося в направлении Улан-Удэ, оторвалось заднее левое колесо. Он выехал на встречную полосу и врезался в фуру», - рассказали подробности происшествия в Упрдор «Южный Байкал».В аварии пострадали водитель и пассажир «Хендая». Их доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»