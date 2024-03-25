Жительница Бурятии хотела заработать на инвестициях и перевела аферистам 1.2 млн рублей

По состоянию на 22 марта жертвами интернет-преступников стал уже 681 житель республики. Общий ущерб составил 123 млн рублей. Мошенники продолжают обманывать в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,2 млн рублей.

Так, жительница Мухоршибирского района хотела получить доход от инвестиций. Она зашла на сайт одной из компаний в сети Интернет, где оставила заявку со своими личными данными. Спустя время потерпевшей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести деньги на банковский счет для дальнейшего получения прибыли. Предложение злоумышленника потерпевшая выполнила, оформив в одном из банков кредит на сумму 1,2 млн рублей, и перевела их на счет мошенника.

Фото: Номер один