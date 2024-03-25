Происшествия 25.03.2024 в 11:56

В Бурятии уже случилось 29 пожаров из-за сухой травы

Общая площадь сгоревшей травы составила более 100 гектаров
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии уже случилось 29 пожаров из-за сухой травы

С начала года на территории Бурятии зарегистрировано уже 29 случаев возгорания сухой травянистой растительности. Как сообщают в агентстве ГО и ЧС, общая площадь сгоревшей травы составила более 100 гектаров.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей о соблюдении правил пожарной безопасности в весенний период:

-Не бросайте непотушенные окурки, горящие спички и легковоспламеняемые предметы возле скоплений мусора и сухой растительности;
-Заблаговременно подготовьте свой земельный участок и прилегающую к нему территорию к пожароопасному периоду: тщательно очистите его от мусора и сухой травы;
-Оборудуйте своё жильё и территорию возле него первичными средствами пожаротушения.

При возникновении пожаров звонить по телефону «101» или «112».


Фото: РА ГО и ЧС

Теги
пожар сухая трава

Все новости

В Бурятии уже случилось 29 пожаров из-за сухой травы
25.03.2024 в 11:56
«Это нелюдь, сам бы камнями закидал его»
25.03.2024 в 11:51
Бурятия заняла 18 место по уровню зарплат в малых городах и селах
25.03.2024 в 11:44
В районе Бурятии провели фестиваль бууз
25.03.2024 в 11:41
В Бурятии пройдет чемпионат ДФО по «жесткому» кикбоксингу
25.03.2024 в 11:37
В Улан-Удэ усилены меры безопасности
25.03.2024 в 11:29
Три театра из Бурятии окажут финансовую помощь жертвам теракта в Подмосковье
25.03.2024 в 11:03
В Бурятии проснулись клещи
25.03.2024 в 10:49
С 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД
25.03.2024 в 10:46
В Улан-Удэ мама ребенка-инвалида попросила помощи в получении жилья
25.03.2024 в 09:57
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
«Это нелюдь, сам бы камнями закидал его»
Родственники отреклись от террориста Мирзоева, расстрелявшего людей в «Крокус Сити Холл»
25.03.2024 в 11:51
Жительница Бурятии хотела заработать на инвестициях и перевела аферистам 1.2 млн рублей
Мошенники заработали уже на 681 жителе республики
25.03.2024 в 09:28
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился в 28 км восточнее села Улюнхан
25.03.2024 в 09:25
В Бурятии микроавтобус с дровами врезался в фуру
Причиной аварии стало оторвавшееся колесо
25.03.2024 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru