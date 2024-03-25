В Бурятии уже случилось 29 пожаров из-за сухой травы

С начала года на территории Бурятии зарегистрировано уже 29 случаев возгорания сухой травянистой растительности. Как сообщают в агентстве ГО и ЧС, общая площадь сгоревшей травы составила более 100 гектаров.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей о соблюдении правил пожарной безопасности в весенний период:



-Не бросайте непотушенные окурки, горящие спички и легковоспламеняемые предметы возле скоплений мусора и сухой растительности;

-Заблаговременно подготовьте свой земельный участок и прилегающую к нему территорию к пожароопасному периоду: тщательно очистите его от мусора и сухой травы;

-Оборудуйте своё жильё и территорию возле него первичными средствами пожаротушения.



При возникновении пожаров звонить по телефону «101» или «112».





Фото: РА ГО и ЧС