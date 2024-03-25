Происшествия 25.03.2024 в 14:04

В районе Бурятии сгорел микроавтобус

У автомобиля замкнуло электрокотел
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии сгорел микроавтобус

Утром, 25 марта поступило сообщение о возгорании машины в селе Курумкан. На место прибыл дежурный караул пожарных.

На месте обнаружили охваченный огнем автомобиль марки «SsangYong Istana». Пламя потушили в течение 10 минут.

«В результате пожара, сгорел автомобиль и обгорела стена гаража на площади 9 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического котла автомобиля», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 

 Водителям напоминают о правилах пожарной безопасности:

 - запрещается использовать для подогрева автомобиля открытый огонь (костры, факелы, паяльные лампы) и самодельные котлы подогрева;

- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- для своевременной и успешной ликвидации возможного возгорания автомобиля оборудуйте его первичными средствами пожаротушения.

 При пожаре звонить по телефону «101» или «112».

Фото: РА ГО и ЧС

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микроавтобус пожар курумканский район

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ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

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