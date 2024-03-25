Судимый за убийство житель Бурятии ударил ножом приятеля

21 марта в одном из домов села Курумкан убили 50-летнего мужчину. По подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали 51-летнего ранее неоднократно судимого, в том числе за убийство, знакомого потерпевшего. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 21 марта в ходе распития спиртного напитков между потерпевшим и обвиняемым произошла ссора. В её ходе злоумышленник схватил нож и нанес им удар в живот товарищу. От полученной раны, сопровождаемой обильной кровопотерей тот скончался на месте.В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: Следственный комитет Бурятии