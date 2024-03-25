Происшествия 25.03.2024 в 15:22
Судимый за убийство житель Бурятии ударил ножом приятеля
Потерпевший истек кровью и умер
Текст: Андрей Константинов
21 марта в одном из домов села Курумкан убили 50-летнего мужчину. По подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали 51-летнего ранее неоднократно судимого, в том числе за убийство, знакомого потерпевшего. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 21 марта в ходе распития спиртного напитков между потерпевшим и обвиняемым произошла ссора. В её ходе злоумышленник схватил нож и нанес им удар в живот товарищу. От полученной раны, сопровождаемой обильной кровопотерей тот скончался на месте.
В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 21 марта в ходе распития спиртного напитков между потерпевшим и обвиняемым произошла ссора. В её ходе злоумышленник схватил нож и нанес им удар в живот товарищу. От полученной раны, сопровождаемой обильной кровопотерей тот скончался на месте.
В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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