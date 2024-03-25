Происшествия 25.03.2024 в 17:48

Жительница Улан-Удэ натравила на бывшего супруга разбойников

Горожанин был избит и лишился крупной суммы денег
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ натравила на бывшего супруга разбойников
Полиция Улан-Удэ возбудила и расследует уголовное дело по факту разбойного нападения на 22-летнего горожанина. Сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые - трое жителей столицы Бурятии в возрасте от 19 до 24 лет. Один из них в несовершеннолетнем возрасте привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленники в начале марта распивали спиртное с супругой потерпевшего. Днем ранее она съехала от своего мужа в связи с бракоразводным процессом.

Во время застолья девушка пожаловалась знакомым на мужа, в том числе, что тот, якобы, поднял на неё руку. Услышав про такое, парни решили проучить его: избить и похитить деньги.

«Ночью около подъезда злоумышленники нанесли 22-летнему улан-удэнцу побои, после чего, требуя под угрозой физической расправы передачи денег, поднялись в его квартиру за банковской картой. С платежного средства потерпевший под давлением обналичил и отдал фигурантам 50 тысяч рублей, которые они разделили между собой и его супругой. Затем подозреваемые похитили еще 6,5 тысяч рублей, заставив жертву выбирать один из сценариев развития событий: либо выяснять отношения на кулаках с одним из злоумышленников, либо оплатить для них сауну. Потерпевший остановился на втором варианте», - рассказали в МВД.

В отношении парней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Им грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Сейчас двое фигурантов отправлены в СИЗО, с третьего взяли подписку о невыезде.

Фото: pixapay.com
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