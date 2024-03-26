Происшествия 26.03.2024 в 08:57

Житель Улан-Удэ зарезал бывшую жену прямо на улице

Экс-супруг подкараулил женщину, когда она шла на работу
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ зарезал бывшую жену прямо на улице
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, утром 25 марта пьяный мужчина встретил свою бывшую жену на одной из улиц Улан-Удэ. Между экс-супругами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес ножом не менее трех ударов в грудь женщины. От полученных ран та скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, мужчина допрошен, с ним проведена проверка показаний на месте. В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину, решается вопрос о заключении его под стражу», - рассказали в Следственном комитете.

Некоторые подробности преступления приводит паблик «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на знакомых убитой. По их словам, бывший муж подкараулил женщину, когда та шла на работу. Источник утверждает, что даже после развода душегуб не давал прохода бывшей жене.

Фото: Следственный комитет Бурятии

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