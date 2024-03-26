Мошенники создали фейковый аккаунт первого заместителя мэра Улан-Удэ

- Друзья! Мошенники создали мой фейковый аккаунт в Телеграм с фото, взятым из интернета, и обращаются от моего имени с просьбами. Более того, они могут позвонить и обратиться к вам от моего имени. Сейчас технологии настолько совершенны, что можно подделать голос человека. Обращаюсь ко всем знакомым, коллегам, друзьям, не реагируйте! Это мошенники! – обратился к жителям Бурятии Олег Екимовский.





Мошенники создали в Телеграме фейковый аккаунт первого заместителя мэра Улан-Удэ Олега Екимовского. С него началась не только рассылка сообщений коллегам и знакомым чиновника, но и звонки.Фото: «Номер один»