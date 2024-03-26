Предпринимателя Бурятии оштрафовали за продажу товаров с логотипом из известного мультика

Герои мультфильма «Сказочный патруль» лишили бурятского предпринимателя 50 тысяч рублей. Такую сумму в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства с бизнесмена взыскали судебные приставы.

В ходе судебного заседания во время контрольной закупки в одном из улан-удэнских торговых центров представители правообладателя приобрели нелицензионный товар с логотипом «Сказочный патруль» и изображениями героев мультфильма «Аленка», «Варя», «Маша» и «Снежка».

- Поскольку материалами дела факт нарушения был подтвержден, суд установил компенсацию за нарушение исключительного права в размере 50 тысяч рублей: по 10 тысяч рублей за каждый из рисунков, - сообщили в службе судебных приставов.

На сегодняшний день индивидуальный предприниматель полностью уплатил сумму компенсации.





Фото: Номер один