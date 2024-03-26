Происшествия 26.03.2024 в 13:45
«Гриша готовился к свадьбе, на концерте был с тещей»
Сибирячка ищет брата, пропавшего после теракта в «Крокус Сити Холл»
Текст: КП-Новосибирск
35-летний уроженец Новосибирска Григорий Будько пропал после теракта в «Крокус Сити Холле». Напомним, трагедия в Подмосковье произошла 22 марта. Несколько мужчин ворвались в концертный зал за пару минут до выступления группы «Пикник» и начали расстреливать людей. 133 человека погибли, 152 пострадали.
Как сообщает КП-Новосибирск, среди зрителей, пришедших на концерт, был и Григорий Будько. Мужчина переехал из Новосибирска в Москву несколько лет назад вместе с женой и дочкой. Потом супруги развелись, Григорий встретил другую девушку.
- На Новый год сделал ей предложение, - рассказала Ульяна, сестра Григория.
22 марта Григорий пришел на концерт группы «Пикник» вместе с будущей тещей Татьяной Пивоваровой. Женщина купила билеты на выступление, а будущий зять решил ее поддержать и пойти вместе с ней.
- За 5 минут до концерта он скинул фотографию - сказал, что они сели на свои места. Они сидели в партере. В мессенджере он был последний раз в 20.31 по новосибирскому времени, - говорит Ульяна.
Как говорит женщина, спать она легла около полуночи. Уже утром увидела пропущенный звонок от невесты Григория и начала читать новости.
- Я не поверила. Мне позвонила девушка Гриши, сказала, что ни он, ни ее мама до сих пор не выходят на связь. Мы обзвонили все горячие линии, больницы, в телеграм-каналах разместили информацию о поиске брата, но никакой информации до сих пор нет. Бывшая жена Григория написала заявление на розыск, его невеста сделала то же самое, - уточняет сестра Гриши.
Ульяна купила билеты в Москву. Она хочет сдать тест ДНК и посмотреть неопознанные трупы, которые лежат в морге.
- Девушка Гриши уже их смотрела, но там наших близких нет. Пока у нас стадия отрицания, - признается Ульяна.
Фото: предоставлено Ульяной
Как сообщает КП-Новосибирск, среди зрителей, пришедших на концерт, был и Григорий Будько. Мужчина переехал из Новосибирска в Москву несколько лет назад вместе с женой и дочкой. Потом супруги развелись, Григорий встретил другую девушку.
- На Новый год сделал ей предложение, - рассказала Ульяна, сестра Григория.
22 марта Григорий пришел на концерт группы «Пикник» вместе с будущей тещей Татьяной Пивоваровой. Женщина купила билеты на выступление, а будущий зять решил ее поддержать и пойти вместе с ней.
- За 5 минут до концерта он скинул фотографию - сказал, что они сели на свои места. Они сидели в партере. В мессенджере он был последний раз в 20.31 по новосибирскому времени, - говорит Ульяна.
Как говорит женщина, спать она легла около полуночи. Уже утром увидела пропущенный звонок от невесты Григория и начала читать новости.
- Я не поверила. Мне позвонила девушка Гриши, сказала, что ни он, ни ее мама до сих пор не выходят на связь. Мы обзвонили все горячие линии, больницы, в телеграм-каналах разместили информацию о поиске брата, но никакой информации до сих пор нет. Бывшая жена Григория написала заявление на розыск, его невеста сделала то же самое, - уточняет сестра Гриши.
Ульяна купила билеты в Москву. Она хочет сдать тест ДНК и посмотреть неопознанные трупы, которые лежат в морге.
- Девушка Гриши уже их смотрела, но там наших близких нет. Пока у нас стадия отрицания, - признается Ульяна.
Фото: предоставлено Ульяной
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