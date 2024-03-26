В Иволгинском районе Бурятии потушили пожар

Сегодня днем в Иволгинском районе Бурятии произошел пожар.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела баня, огонь распространился на расположенной рядом дом. В течение получаса возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель.Фото: МЧС Бурятии