Происшествия 26.03.2024 в 17:22
В Иволгинском районе Бурятии потушили пожар
Огонь с бани перекинулся на жилой дом
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем в Иволгинском районе Бурятии произошел пожар.
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела баня, огонь распространился на расположенной рядом дом. В течение получаса возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.
Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела баня, огонь распространился на расположенной рядом дом. В течение получаса возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.
Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
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