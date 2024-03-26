Происшествия 26.03.2024 в 17:22

В Иволгинском районе Бурятии потушили пожар

Огонь с бани перекинулся на жилой дом
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Текст: Андрей Константинов
В Иволгинском районе Бурятии потушили пожар
Сегодня днем в Иволгинском районе Бурятии произошел пожар.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела баня, огонь распространился на расположенной рядом дом. В течение получаса возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.

Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель.

Фото: МЧС Бурятии

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