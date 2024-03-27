В Бурятии раскрыли контрабанду леса на 80 млн рублей

Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства при экспорте леса.«Установлено, что с октября 2020 года по июль 2021 года участником внешнеэкономической деятельности через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС железнодорожным транспортом незаконно перемещены лесоматериалы из древесины хвойных пород объёмом более 7 тыс. кубометров и стоимостью более 80 млн рублей. Происхождение незаконно перемещенных лесоматериалов в установленном законом порядке не подтверждено. В таможенные декларации экспортером внесены недостоверные сведения о происхождении древесины», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой). Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.Фото: «Номер один»