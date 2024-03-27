Происшествия 27.03.2024 в 09:11

В Бурятии раскрыли контрабанду леса на 80 млн рублей

В отношении экспортеров возбуждено уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии раскрыли контрабанду леса на 80 млн рублей
Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства при экспорте леса.

«Установлено, что с октября 2020 года по июль 2021 года участником внешнеэкономической деятельности через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС железнодорожным транспортом незаконно перемещены лесоматериалы из древесины хвойных пород объёмом более 7 тыс. кубометров и стоимостью более 80 млн рублей. Происхождение незаконно перемещенных лесоматериалов в установленном законом порядке не подтверждено. В таможенные декларации экспортером внесены недостоверные сведения о происхождении древесины», - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой). Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Фото: «Номер один»
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