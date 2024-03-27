Происшествия 27.03.2024 в 10:53

В Улан-Удэ женщина с подростками жестоко убили мужчину

Потерпевшего долго избивали, пока тот не умер
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ женщина с подростками жестоко убили мужчину
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины и 14-летнего подростка. Они обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное с особой жестокостью). Горожанка также обвиняется в краже.

Как сообщили в следственном ведомстве, 18 февраля в одном из домов СНТ «Пищевик» в Улан-Удэ шла пьянка с участием обвиняемой женщины, её сожителя, его 59-летнего знакомого, а также двух подростков в возрасте 13 и 14 лет – друзей дочери хозяйки жилища. Ближе к ночи, когда сожитель уже уснул, у женщины и подростков возник конфликт с его приятелем. Все трое принялись избивать мужчину сначала в доме, а затем и во дворе. Жестокая экзекуция продолжалась долгое время, потерпевшего били кулаками и ногами по голове и телу. В результате мужчина скончался от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. После расправы женщина похитила его телефон.

Как уточнили в Следственном комитете, 13-летний подросток, принимавший участие в расправе, не достиг возраста уголовной ответственности. Материалы на него направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Вероятно, он будет помещен в специализированное учебное заведение закрытого типа.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии

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