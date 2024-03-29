В Бурятии за прошедшие сутки выявили 359 нарушений ПДД

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 ДТП с механическими повреждениями ТС.Инспекторами ДПС выявлено 359 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения, из них 1 водитель за повторную езду в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД МВД по РБ,