Происшествия 29.03.2024 в 10:43
В Бурятии за прошедшие сутки выявили 359 нарушений ПДД
17 водителей задержаны с признаками опьянения
Текст: Ольга Лазарева
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 ДТП с механическими повреждениями ТС.
Инспекторами ДПС выявлено 359 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения, из них 1 водитель за повторную езду в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД МВД по РБ,
Инспекторами ДПС выявлено 359 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения, из них 1 водитель за повторную езду в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД МВД по РБ,
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