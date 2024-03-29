В Бурятии будут судить пенсионерку, плеснувшую кипяток в лицо полицейского

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летней женщины, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемая проживала в селе Шаралдай вместе с дочерью и ее сожителем, который в связи с уголовным преследованием разыскивался правоохранительными органами. Вечером 22 декабря 2023 года к ним домой приехали сотрудники полиции, которые обнаружили мужчину в подполье, где он прятался.Во время его задержания хозяйка дома стала вести себя агрессивно. Сначала она взяла нож и, высказывая угрозы, начала махать им перед полицейскими. Затем пенсионерка схватила ковш, налила в него кипяток из чайника и выплеснула в лицо одному из правоохранителей, причинив ему термический ожог мягких тканей и оболочки глаз. В результате полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью.В настоящее время уголовное дело в отношении пенсионерки направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»