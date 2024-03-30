В Бурятии бесследно исчез 68-летний мужчина

Следственный отдел по Советскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 68-летнего Дамдина Лубсандагбаева. Он – уроженец села Табтанай Дульдургинского района Читинской области. В октябре 2023 года мужчина бесследно исчез.Приметы: азиатской внешности, на вид 65-70 лет, рост около 173 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно русые с проседью. Особых примет, шрамов, татуировок не имеется. Был одет: в кожаную куртку черного цвета, джинсы темно-синие, ботинки черного цвета, вязаную шапку синего цвета, при себе имеет металлическую трость темного цвета. Хромает, имеют проблемы со зрением.«Просим всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Дамдина Лубсандагбаева или информацией об обстоятельствах его исчезновения позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Советскому району по телефонам: 02 (102), 8-950-389-83-30», - обратились к жителям республики в следственном ведомстве.