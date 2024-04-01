В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Сообщение о возгорании в деревянном многоквартирном доме на улице Пищевая в Улан-Удэ поступило утром 31 марта. К месту вызова были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.«На момент прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека. Ещё 6 человек огнеборцы спасли с помощью выдвижных трехколенных лестниц через оконные проёмы со второго этажа. В результате пожара погиб мужчина, его личность устанавливается. Всего на месте происшествия работали 25 пожарных и 8 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.Причина и обстоятельства пожара выясняются дознавателем.Фото: МЧС Бурятии