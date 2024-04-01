В Бурятии четыре безнадзорные собаки напали на девочку

Прокуратура Заиграевского района провела проверку по факту нападения собак на ребенка.Установлено, что в декабре 2023 г. в поселке Онохой четыре безнадзорные собаки напали на 12-летнюю девочку, в результате чего у нее были открытые раны и ссадины правого бедра.В соответствии с законом организацию отлова безнадзорных животных на территории района возложили на орган местного самоуправления.В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскал с администрации района в пользу ребенка 20 тыс. рублей.Решение суда не вступило в законную силу.