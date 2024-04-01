Происшествия 01.04.2024 в 09:04
В Бурятии четыре безнадзорные собаки напали на девочку
Прокуратура провела проверку по факту нападения на ребенка
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Заиграевского района провела проверку по факту нападения собак на ребенка.
Установлено, что в декабре 2023 г. в поселке Онохой четыре безнадзорные собаки напали на 12-летнюю девочку, в результате чего у нее были открытые раны и ссадины правого бедра.
В соответствии с законом организацию отлова безнадзорных животных на территории района возложили на орган местного самоуправления.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.
Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскал с администрации района в пользу ребенка 20 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Установлено, что в декабре 2023 г. в поселке Онохой четыре безнадзорные собаки напали на 12-летнюю девочку, в результате чего у нее были открытые раны и ссадины правого бедра.
В соответствии с законом организацию отлова безнадзорных животных на территории района возложили на орган местного самоуправления.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.
Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскал с администрации района в пользу ребенка 20 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
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