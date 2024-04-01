Происшествия 01.04.2024 в 09:04

В Бурятии четыре безнадзорные собаки напали на девочку

Прокуратура провела проверку по факту нападения на ребенка
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии четыре безнадзорные собаки напали на девочку
Прокуратура Заиграевского района провела проверку по факту нападения собак на ребенка.

Установлено, что в декабре 2023 г. в поселке Онохой четыре безнадзорные собаки напали на 12-летнюю девочку, в результате чего у нее были открытые раны и ссадины правого бедра.

В соответствии с законом организацию отлова безнадзорных животных на территории района возложили на орган местного самоуправления.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскал с администрации района в пользу ребенка 20 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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