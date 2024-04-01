Происшествия 01.04.2024 в 09:12
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил 35-летнего мужчину
Это уже второй несчастный случай на железной дороге за последние дни
Текст: Андрей Константинов
Бурятская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного происшествия с грузовым поездом.
«Вечером 31 марта на перегоне Новоильинск – Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги (в районе села Илька) грузовым поездом смертельно травмирован 35-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте», - сообщили в надзорном ведомстве.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Несчастный случай не привел к задержке поездов, уточнили в прокуратуре.
Напомним, 4 дня назад на 5649-м км Восточно-Сибирской железной дороги (перегон Клюевка-Мысовая) под грузовой поезд попала 41-летняя женщина. Она погибла на месте.
Фото: «Номер один»
«Вечером 31 марта на перегоне Новоильинск – Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги (в районе села Илька) грузовым поездом смертельно травмирован 35-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте», - сообщили в надзорном ведомстве.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Несчастный случай не привел к задержке поездов, уточнили в прокуратуре.
Напомним, 4 дня назад на 5649-м км Восточно-Сибирской железной дороги (перегон Клюевка-Мысовая) под грузовой поезд попала 41-летняя женщина. Она погибла на месте.
Фото: «Номер один»