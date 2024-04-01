В Бурятии спасли одинокую бабушку

Вечером 31 марта в службу 112 обратилась обеспокоенная жительница Гусиноозерска. Женщина сообщила, что её пожилая родственница с полудня не выходит на связь.«На место выехали пожарные, медики и республиканские спасатели. С помощью бензореза пожарные вскрыли железную дверь и обеспечили доступ в квартиру. Пожилую женщину нашли в ванне и перенесли на диван. После оказанной медицинской помощи пенсионерку доставили в больницу», - рассказали в МЧС Бурятии.Фото: МЧС