Происшествия 01.04.2024 в 09:22
В Бурятии спасли одинокую бабушку
Для этого спасателям пришлось срезать железную дверь в квартире
Текст: Андрей Константинов
Вечером 31 марта в службу 112 обратилась обеспокоенная жительница Гусиноозерска. Женщина сообщила, что её пожилая родственница с полудня не выходит на связь.
«На место выехали пожарные, медики и республиканские спасатели. С помощью бензореза пожарные вскрыли железную дверь и обеспечили доступ в квартиру. Пожилую женщину нашли в ванне и перенесли на диван. После оказанной медицинской помощи пенсионерку доставили в больницу», - рассказали в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС
«На место выехали пожарные, медики и республиканские спасатели. С помощью бензореза пожарные вскрыли железную дверь и обеспечили доступ в квартиру. Пожилую женщину нашли в ванне и перенесли на диван. После оказанной медицинской помощи пенсионерку доставили в больницу», - рассказали в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС
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