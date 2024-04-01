В Бурятии поджигатели устроили крупный пожар

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.









Днём 31 марта в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Гусиноозерске. Как сообщили в МЧС Бурятии, огонь распространился внутри неэксплуатируемого здания бывшего кафе и охватил кровлю строения, существовала угроза дальнейшего распространения пожара.«К тушению были привлечены силы и средства пожарно-спасательной части №40 и пожарной части ГРЭС. Открытое горение ликвидировали меньше чем за час на площади более 350 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 16 пожарных и 5 единиц техники», - рассказали в МЧС.Фото и видео: МЧС Бурятии