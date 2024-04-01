Происшествия 01.04.2024 в 09:45
В Бурятии поджигатели устроили крупный пожар
Огонь распространился на площади более 350 квадратных метров
Текст: Андрей Константинов
Днём 31 марта в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Гусиноозерске. Как сообщили в МЧС Бурятии, огонь распространился внутри неэксплуатируемого здания бывшего кафе и охватил кровлю строения, существовала угроза дальнейшего распространения пожара.
«К тушению были привлечены силы и средства пожарно-спасательной части №40 и пожарной части ГРЭС. Открытое горение ликвидировали меньше чем за час на площади более 350 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 16 пожарных и 5 единиц техники», - рассказали в МЧС.
Фото и видео: МЧС Бурятии
«К тушению были привлечены силы и средства пожарно-спасательной части №40 и пожарной части ГРЭС. Открытое горение ликвидировали меньше чем за час на площади более 350 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 16 пожарных и 5 единиц техники», - рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Фото и видео: МЧС Бурятии
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