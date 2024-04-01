Происшествия 01.04.2024 в 09:49

В Улан-Удэ неизвестные продают ворованные элитные духи

Правда, позже выясняется, что это всего лишь подделки
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ неизвестные продают ворованные элитные духи
Жители Улан-Удэ рассказывают о том, что по городу ходят мужчины, которые предлагают купить у них парфюм по хорошей цене. Они «честно» признаются, что духи украли. 

«По городу ходят двое (возможно и не двое) молодых людей. Я работаю продавцом - одна на торговой точке. Заходит ко мне один из этих товарищей и предлагает купить парфюмерную воду оригинал гораздо дешевле. Ну я думаю, раз уж украли, все равно продадут, понюхаю. Он потихоньку вытаскивает еще несколько флаконов. Один парфюм очень понравился ( он ее пробивает через камеру в приложении магазина известного и она выходит за 43000 ) - я ее купила за 4 т.р. Заходит второй - "садятся" на уши. Я увидела один из любимых ароматов подруги - позвонила ей, ещё и ее "подвязала". В итоге сама купила 2 флакона и подругу снабдила одним. По итогу, парфюм – подделка. Этот пост, чтобы предупредить», - пишет автор поста в паблике Аноним 03.

В комментариях выяснилось, что продавцы духов уже известны горожанам: 

- Ко мне тоже заходили, и я тоже у них взяла. 

- Я бы не только покупать не стала, но нюхать. Может там вирус мало ли всяких придурков ходят. Один раз к нам на работу в кафе зашла такая. Начала всё доставать. На брызгала, мы там потом кое-как проветрили. 

- Ну ему красная цена 600-700 рублей, но ничего страшного, на маркетплейсах торгуют этими же репликами и ещё дороже 

- Ко мне тоже подходили на «Народном рынке». Один низкого роста, другой высокий по-моему. Вот низкий говорил, что он наркоман и втюхивал эти ворованные духи. Мы посмеялись и пошли дальше. 

- Они уже несколько лет ходят, и девушки тоже ходят, говорят, что украли товар на складе.

- Давно торгуют. И духами. И постельным бельём. И типа золотом. Скоро сезон очков пойдёт. 

- Так вам и надо, говорят, если никто не будет покупать ворованное , то и воры красть меньше будут, потому что продать некому будет, - пишут пользователи. 

Фото: Pixabay.com

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происшествия

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