В Бурятии фура опрокинулась на легковушку

Крупное ДТП произошло вечером 31 марта на 335-м км трассы «Байкал» в Кабанском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 50-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом нарушил правила расположения транспорта, не учел боковой интервал и опрокинулся на ехавшую во встречном направлении «Тойоту Марк 2».







В результате аварии легковушку буквально расплющило. К счастью, 29-летний водитель иномарки не пострадал, а у его 24-летней пассажирки диагностировали лишь ушибы. Медики оказали девушке помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.Фото: ГИБДД Бурятии