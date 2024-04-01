Происшествия 01.04.2024 в 10:04
В Бурятии фура опрокинулась на легковушку
Люди в раздавленной иномарке выжили чудом
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло вечером 31 марта на 335-м км трассы «Байкал» в Кабанском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 50-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом нарушил правила расположения транспорта, не учел боковой интервал и опрокинулся на ехавшую во встречном направлении «Тойоту Марк 2».
В результате аварии легковушку буквально расплющило. К счастью, 29-летний водитель иномарки не пострадал, а у его 24-летней пассажирки диагностировали лишь ушибы. Медики оказали девушке помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.
Фото: ГИБДД Бурятии
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