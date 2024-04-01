В Бурятии перевернулась иномарка под управлением пьяного водителя

ДТП с пострадавшими произошло в субботу ночью в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал со стороны села Старая Курба в направлении Новой Курбы. Мужчина был пьян и не имел водительских прав.В какой-то момент он не справился с управлением. Автомобиль слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира иномарки - мужчины в возрасте 45 и 26 лет. К слову, они, как и водитель, были пьяны.Фото: ГИБДД Бурятии