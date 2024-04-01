Происшествия 01.04.2024 в 10:27
В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под машину
Он перебегал дорогу в неположенном месте
Текст: Андрей Константинов
Наезд на пешехода произошел около 9 часов вечера 31 марта в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Гарнизонная 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Алион» сбила 47-летнего мужчину. Он был пьян и перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда мужчина получил травмы, его госпитализировали в БСМП.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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