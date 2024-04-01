В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под машину

Наезд на пешехода произошел около 9 часов вечера 31 марта в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Гарнизонная 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Алион» сбила 47-летнего мужчину. Он был пьян и перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда мужчина получил травмы, его госпитализировали в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии