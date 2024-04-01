Происшествия 01.04.2024 в 10:40
В Бурятии потушили первые лесные пожары
Они вспыхнули в Иволгинском и Хоринском районах
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено два лесных пожара: в Иволгинском и Хоринском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причина возгораний стал переход огня с земель иных категорий.
«На тушении работали сотрудники лесной охраны в количестве 16 человек. Было задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Возгорания оперативно ликвидировали на площади 4,5 га», - рассказали в РАЛХе.
На утро 1 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: РАЛХ
«На тушении работали сотрудники лесной охраны в количестве 16 человек. Было задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Возгорания оперативно ликвидировали на площади 4,5 га», - рассказали в РАЛХе.
На утро 1 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: РАЛХ
ТегиЛесной пожар