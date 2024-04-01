В Бурятии потушили первые лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено два лесных пожара: в Иволгинском и Хоринском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причина возгораний стал переход огня с земель иных категорий.«На тушении работали сотрудники лесной охраны в количестве 16 человек. Было задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Возгорания оперативно ликвидировали на площади 4,5 га», - рассказали в РАЛХе.На утро 1 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Фото: РАЛХ