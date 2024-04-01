В Улан-Удэ пьяный мужчина ночью вломился в банк

31 марта сотрудники вневедомственной охраны задержали 48-летнего горожанина, который проник в офис банка в центре Улан-Удэ.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, охранная сигнализация в отделение банка на улице Ленина сработала в пятом часу утра. К месту происшествия выдвинулись дежурные наряды правоохранителей.«Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили и задержали в помещении банка мужчину. Выяснилось, что он сломал стеклянную дверь, проник в помещение и стал наносить повреждения имуществу. В это время сработала охранно-дымовая система, которая дезориентировала злоумышленника», - рассказали в Росгвардии.Задержанного мужчину, который был пьян, доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.Фото: Росгвардия Бурятии