В Улан-Удэ оперативники задержали подозреваемого в карманных кражах

Сотрудники оперативно-сыскного отдела Управления МВД России по г. Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии карманных краж – 25-летнего гражданина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. Только в начале марта он освободился из мест лишения свободы и снова вернулся к криминальному прошлому. Установлена причастность злоумышленника к трем фактам противоправных деяний.Так, днем 18 марта он при выходе из торгового центра вынул телефон из кармана куртки 11-летнего школьника, прогуливающегося по ТЦ с другом, и затем сбыл его в скупку.Утром 20 марта – похитил гаджет у оформлявшей заказ около павильона по продаже фастфуда 12-летней девочки и впоследствии избавился от него: экран мобильного устройства оказался разбит, что снижало перспективность его продажи.Спустя несколько часов, фигурантом была совершена еще одна кража. На этот раз жертвой противоправных деяний стала 72-летняя посетительница столовой, из пальто которой он в очереди незаметно забрал телефон. Похищенное мобильное устройство, оставленное злоумышленником для собственного пользования, у него изъято.Общий ущерб от его действий составил около 30 тысяч рублей.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу.Следствие продолжается, сообщили в МВД Бурятии.