Происшествия 01.04.2024 в 11:50

Бывший спикер Хурала Бурятии оказался в СИЗО

Цырену Доржиеву инкриминируют хищение 36 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
Бывший спикер Хурала Бурятии оказался в СИЗО
В Улан-Удэ появилось первое официальное сообщение относительно судьбы бывшего спикера Хурала Бурятии Цырена Доржиева. Напомним, сообщения о его задержании появились 29 марта.

30 марта Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следственного отдела УФСБ по Республике Бурятия об избрании в отношении Цырена Доржиева меры пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая 2024 года.

«Доржиеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, Доржиев по предварительному сговору с иными фигурантами уголовного дела, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГКУ РБ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия» и МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» совершил хищение денежных средств в размере на общую сумму более 36 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Как уже сообщал «Номер один», Цырен Доржиев стал очередным фигурантом громкого уголовного дела строительной компании «Витим», неофициальным владельцем которой называют сына бывшего спикера Тушина Доржиева. Ранее в рамках уголовного дела был задержан гендиректор «Витима» Солбон Дашицыренов. Также в феврале было возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Он подозревается в халатности при приемке документов от строителей скандальной школы в селе Сосново-Озерское Еравнинского района.

Примечательно, что обыски в Доме Цырена Доржиева силовики провели еще осенью прошлого года. Однако тогда экс-спикера Хурала правоохранители задерживать не стали. Что касается его сына Тушина Доржиева, то, по некоторым данным, он скрывается в Корее.

Фото: «Номер один»
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доржиев задержание

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