В Улан-Удэ студент колледжа украл в магазине зарядное устройство

Полицейские раскрыли кражу пауэр-банка из магазина цифровой и бытовой техники в ТРЦ. Подозреваемым оказался 18-летний студент колледжа. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.Установлено, что днем 26 марта парень посетил торговую точку в поисках портативного зарядного устройства: аккумуляторная батарея на его телефоне пришла в негодность, гаджет быстро терял электрический заряд.Не планируя платить за интересовавшую его технику, он положил её под куртку и вышел из помещения.Факт кражи работники магазина выявили спустя несколько дней в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищенный пауэр-банк сотрудники полиции изъяли и в ближайшее время вернут организации-владельцу.Фото: "Номер один"