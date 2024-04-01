В Улан-Удэ начальника колонии обвиняют в превышении полномочий

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии Юрия Будаева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.«По версии следствия, Будаев, явно превышая свои должностные полномочия, привлек осужденных и отбывающих наказание в ИК-2 к принудительному труду без оплаты, в том числе вечернее и ночное время», - сообщили в Советском райсуде Улан-Удэ.27 марта суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Юрия Будаева от занимаемой должности начальника колонии. Постановление еще не вступило в законную силу.Напомним, ИК-2 является колонией строгого режима. Она расположена на ул. Бограда на окраине Улан-Удэ.Фото: «Номер один»