Происшествия 01.04.2024 в 14:41
29-летняя жительница Бурятии зарезала сожителя
Кровавый конфликт разгорелся на почве распития алкоголя
Текст: Андрей Константинов
30 марта в одном из домов села Баргузин убили 34-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 29-летнюю сожительницу потерпевшего. В ходе допроса она дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 30 марта в ходе распития спиртного между сожителями произошла ссора. В её ходе женщина схватила нож и ударила им в грудь сожителя. От полученной раны тот скончался на месте.
«В ходе допроса обвиняемая полностью признала вину, решается вопрос о заключении её под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 30 марта в ходе распития спиртного между сожителями произошла ссора. В её ходе женщина схватила нож и ударила им в грудь сожителя. От полученной раны тот скончался на месте.
«В ходе допроса обвиняемая полностью признала вину, решается вопрос о заключении её под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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