29-летняя жительница Бурятии зарезала сожителя

30 марта в одном из домов села Баргузин убили 34-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 29-летнюю сожительницу потерпевшего. В ходе допроса она дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 30 марта в ходе распития спиртного между сожителями произошла ссора. В её ходе женщина схватила нож и ударила им в грудь сожителя. От полученной раны тот скончался на месте.«В ходе допроса обвиняемая полностью признала вину, решается вопрос о заключении её под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии