Происшествия 01.04.2024 в 17:40

В Бурятии ищут владельцев утонувшей коровы

Происшествие случилось в Закаменском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ищут владельцев утонувшей коровы
В Закаменском районе Бурятии ищут хозяина коровы, которая утонула в канаве. Соответствующая информация появилась в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».

«Здравствуйте! На первой даче линия 5 утонула корова. Помогите найти владельца», - обратились к местным жителям в чате.

Напомним, днем ранее в селе Бичура молодой бык угодил в канаву с отходами. Животное удалось вызволить из ловушки, на нем была бирка. Теперь ищут его хозяев.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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