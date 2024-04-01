Происшествия 01.04.2024 в 19:24

Отравившаяся парацетамолом девочка из Бурятии умерла в московской клинике

Несмотря на все усилия, спасти ребенка не удалось
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Отравившаяся парацетамолом девочка из Бурятии умерла в московской клинике
Девочка из Бурятии, у которой отказала печень, умерла в московской клинике. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

«Ребенка готовили к трансплантации печени, но его организм не справился. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это тяжелая утрата для любого родителя», - сообщили в министерстве.

Напомним, девочка в возрасте 2 года 9 месяцев поступила в Мухоршибирскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии, причиной которого стала передозировка парацетамола. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение 2 дней 200 мг/кг. Из-за этого его печень практически полностью разрушилась.

Малышку экстренно доставили в ДРКБ, а оттуда специальным бортом санавиации перевезли в Москву в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Там готовилась операция по пересадке печени. Поскольку ни отец, ни мать ребенка в качестве доноров не подошли, им готова была выступить тетя девочки.

«Уважаемые жители, очень просим внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам, не назначать их себе или своим детям самостоятельно. Обязательно консультируйтесь с врачом. Действие любого лекарства на организм напрямую зависит от употребленной дозы, а именно от концентрации активного вещества в организме. Ни в коем случае нельзя её превышать, это может нанести непоправимый вред здоровью», - призвали в Минздраве Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
ребенок

Все новости

Отравившаяся парацетамолом девочка из Бурятии умерла в московской клинике
01.04.2024 в 19:24
В Бурятии начинается прием заявок на гранты по агротуризму
01.04.2024 в 17:57
В Бурятии ищут владельцев утонувшей коровы
01.04.2024 в 17:40
В Улан-Удэ пройдет вечер русского романса
01.04.2024 в 17:39
Автоинспекторы Бурятии подшутили над водителями, испугав их
01.04.2024 в 17:21
В Улан-Удэ начался ремонт откосов на Элеваторе
01.04.2024 в 17:13
Жители Бурятии могут помочь хуваракам Буддийского университета
01.04.2024 в 16:51
Улан-удэнцы пожаловались на неухоженный и грязный сквер
01.04.2024 в 16:49
К началу лета Бурятия отремонтирует водовод в поселке Старобешево
01.04.2024 в 16:31
Хуралай һунгамал СВО руу автоунаа дамжуулба
01.04.2024 в 16:25
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
В Бурятии ищут владельцев утонувшей коровы
Происшествие случилось в Закаменском районе
01.04.2024 в 17:40
29-летняя жительница Бурятии зарезала сожителя
Кровавый конфликт разгорелся на почве распития алкоголя
01.04.2024 в 14:41
В Улан-Удэ начальника колонии обвиняют в превышении полномочий
По версии следствия, он заставлял зеков бесплатно работать по ночам
01.04.2024 в 13:51
Спортсмены Бурятии привезли шесть медалей с первенства России по армейскому рукопашному бою
В соревнованиях приняли участие более 500 бойцов со всей страны
01.04.2024 в 12:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru