Происшествия 01.04.2024 в 19:24
Отравившаяся парацетамолом девочка из Бурятии умерла в московской клинике
Несмотря на все усилия, спасти ребенка не удалось
Текст: Андрей Константинов
Девочка из Бурятии, у которой отказала печень, умерла в московской клинике. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
«Ребенка готовили к трансплантации печени, но его организм не справился. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это тяжелая утрата для любого родителя», - сообщили в министерстве.
Напомним, девочка в возрасте 2 года 9 месяцев поступила в Мухоршибирскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии, причиной которого стала передозировка парацетамола. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение 2 дней 200 мг/кг. Из-за этого его печень практически полностью разрушилась.
Малышку экстренно доставили в ДРКБ, а оттуда специальным бортом санавиации перевезли в Москву в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Там готовилась операция по пересадке печени. Поскольку ни отец, ни мать ребенка в качестве доноров не подошли, им готова была выступить тетя девочки.
«Уважаемые жители, очень просим внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам, не назначать их себе или своим детям самостоятельно. Обязательно консультируйтесь с врачом. Действие любого лекарства на организм напрямую зависит от употребленной дозы, а именно от концентрации активного вещества в организме. Ни в коем случае нельзя её превышать, это может нанести непоправимый вред здоровью», - призвали в Минздраве Бурятии.
Фото: «Номер один»
«Ребенка готовили к трансплантации печени, но его организм не справился. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это тяжелая утрата для любого родителя», - сообщили в министерстве.
Напомним, девочка в возрасте 2 года 9 месяцев поступила в Мухоршибирскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии, причиной которого стала передозировка парацетамола. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение 2 дней 200 мг/кг. Из-за этого его печень практически полностью разрушилась.
Малышку экстренно доставили в ДРКБ, а оттуда специальным бортом санавиации перевезли в Москву в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Там готовилась операция по пересадке печени. Поскольку ни отец, ни мать ребенка в качестве доноров не подошли, им готова была выступить тетя девочки.
«Уважаемые жители, очень просим внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам, не назначать их себе или своим детям самостоятельно. Обязательно консультируйтесь с врачом. Действие любого лекарства на организм напрямую зависит от употребленной дозы, а именно от концентрации активного вещества в организме. Ни в коем случае нельзя её превышать, это может нанести непоправимый вред здоровью», - призвали в Минздраве Бурятии.
Фото: «Номер один»
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