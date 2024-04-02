В Бурятии бизнесмена осудили за мошенничество и незаконное предпринимательство

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора ООО «Монтаж». Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, с августа по октябрь 2020 года директор ООО «Монтаж» при выполнении субподрядных работ по капремонту дамбы на реке Джида в Закаменском районе без лицензии добывал песчано-гравийную смесь на участке, где этого делать было нельзя. При этом в актах выполненных работ бизнесмен указал, что данную смесь он якобы купил.«Таким образом, в результате преступных действий директора была завышена стоимость работ по договору субподряда, то есть, совершено хищение бюджетных средств, выделенных в качестве субсидии муниципальному образованию «Закаменский район». Сумма ущерба составила 4,1 млн рублей», - рассказали в следственном ведомстве.Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 350 тысяч рублей. Причиненный бюджету ущерб предприниматель возместил.Фото: «Номер один»