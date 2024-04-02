Происшествия 02.04.2024 в 10:53

В Бурятии бизнесмена осудили за мошенничество и незаконное предпринимательство

В ходе капремонта дамбы предприниматель похитил свыше 4 млн бюджетных рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмена осудили за мошенничество и незаконное предпринимательство
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора ООО «Монтаж». Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, с августа по октябрь 2020 года директор ООО «Монтаж» при выполнении субподрядных работ по капремонту дамбы на реке Джида в Закаменском районе без лицензии добывал песчано-гравийную смесь на участке, где этого делать было нельзя. При этом в актах выполненных работ бизнесмен указал, что данную смесь он якобы купил.

«Таким образом, в результате преступных действий директора была завышена стоимость работ по договору субподряда, то есть, совершено хищение бюджетных средств, выделенных в качестве субсидии муниципальному образованию «Закаменский район». Сумма ущерба составила 4,1 млн рублей», - рассказали в следственном ведомстве.

Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 350 тысяч рублей. Причиненный бюджету ущерб предприниматель возместил.

Фото: «Номер один»
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