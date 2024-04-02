Происшествия 02.04.2024 в 12:05

Жена террориста, расстрелявшего людей в «Крокусе», попала в реанимацию

Родственникам террориста в Новосибирске пришлось съехать из квартиры, где они жили
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Текст: КП-Новосибирск
Жена террориста, расстрелявшего людей в «Крокусе», попала в реанимацию
Мирзоев* в Новосибирске жил в квартире у родных. Фото: Григорий Кубатьян/ Никита Манько
В понедельник, 1 апреля, стало известно, что жена Далерджона Мирзоева*, устроившего теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл», находится в реанимации. Информацию об этом подтвердили новосибирские родственники Мирзоева*.

- Она в реанимации, но уже все хорошо, правда, в обычную палату ее пока не перевели, — рассказал КП-Новосибирск дальний родственник, добавив, что вся семья в шоке от новостей и тяжело переживает тот ужас, который устроил Мирзоев* в «Крокусе», где погибли 144 человека.

Напомним, именно дальние родственники оформили террористу прописку в Новосибирске и таким образом помогли ему попасть в Россию из Таджикистана. На родине у преступника остались жена и четверо детей.

- Он вырос в деревне, образования у него нет - только окончил школу. В Таджикистане он получил права, там начинал таксовать. Потом приезжал в Россию на заработки, таксовал в Новосибирске, Москве, - рассказал родственник террориста. Он утверждает — окружение не знало о том, что их родственник готовит теракт. Потом он исчез из Новосибирска: «сказал, что съехал к другу». И после этого, по словам родни, на связь с ними не выходил. О Мирзоеве* родственники услышали только через четыре месяца - после теракта в «Крокус Сити Холл».

- Я как его увидел в новостях, жену к телевизору сразу позвал. Не поверил сначала, что это он, - рассказал родственник террориста. - Не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!

Новость о трагедии в Подмосковье узнала и жена Мирзоева*, которая сейчас с детьми находится в Таджикистане, живет рядом с родными мужа-террориста. После чего попала в больницу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что брат Мирзоева* – Равшанджон Мирзоев – был связан с ИГИЛ (организация признана в России террористической и запрещена). Его имя фигурирует в перечне террористов и экстремистов, опубликованном Департаментом финансового мониторинга при национальном банке Таджикистана. Известно, что мужчина уехал в Сирию восемь лет назад, сейчас официально находится в розыске. По некоторым данным он убит. Родственники террористов, которые живут в Новосибирске, публично отреклись от них. Но им пришлось съехать из квартиры, где они жили, сейчас они прячутся от публики.

*Внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
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