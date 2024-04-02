В Улан-Удэ оштрафовали экстремиста-тиктокера

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанина, привлеченного к ответственности за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина на своей странице в «Тик-Токе» опубликовал свое фото с изображением символики движения АУЕ, которое признано экстремистским и запрещено в России. Горожанин вину в предъявленном правонарушении признал и пояснил, что выложил фото в соцсети, поскольку «ему понравилось изображение».Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Фото с запрещенной символикой его обязали удалить из соцсети.Фото: «Номер один»