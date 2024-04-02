Происшествия 02.04.2024 в 13:44

В Улан-Удэ оштрафовали экстремиста-тиктокера

Мужчина разместил в соцсети свое фото с запрещенной символикой
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оштрафовали экстремиста-тиктокера
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанина, привлеченного к ответственности за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина на своей странице в «Тик-Токе» опубликовал свое фото с изображением символики движения АУЕ, которое признано экстремистским и запрещено в России. Горожанин вину в предъявленном правонарушении признал и пояснил, что выложил фото в соцсети, поскольку «ему понравилось изображение».

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Фото с запрещенной символикой его обязали удалить из соцсети.

Фото: «Номер один»
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